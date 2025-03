Dayitalianews.com - Bollette luce e gas, bonus e sconti: a chi spettano

Nuove misure del governo per fronteggiare il caro: stanziate risorse per tre miliardi di euro per aiuti a famiglie e impreseIl decreto legge, approvato ieri, venerdì, 28 febbraio, contiene, interventi “urgenti in favore di famiglie e imprese” per “agevolazioni tariffarie per la fornitura di energia elettrica e gas”. Molte le misure. Daldi 200 euro per fronteggiare l’emergenza, alla proroga di due anni dell’obbligo al passaggio nel mercato libero per i vulnerabili, all’introduzione di sanzioni per le aziende che non rispetto le nuove misure sulla trasparenza dei contratti, fino a 155 milioni di euro e al ritiro della concessione.Le nuove norme, spiegano da Palazzo Chigi, ”potenziano e ampliano per il 2025 i meccanismi di protezione delle famiglie a basso reddito, delle piccole e medie imprese e di quelle energivore in relazione ai costi per i consumi energetici, attraverso lo stanziamento di risorse per circa 3 miliardi di euro, senza la creazione di nuovo deficit per il bilancio pubblico”.