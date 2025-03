Ilfattoquotidiano.it - Bmw Italia e Federazione Italiana Tennis e Padel insieme per gli Internazionali BNL d’Italia

BMWe lanahanno dato il via al “Road toBNL d’2025” con una serata di gala presso il BMW Roma Urban Store di via Barberini, dove, sono stati esposti i trofei destinati ai vincitori del torneo maschile e femminile. La serata ha visto la partecipazione del Presidente di BMW, Massimiliano Di Silvestre, e del Direttore degliBNL d’, Paolo Lorenzi, confermando il valore di una partnership che va oltre la semplice sponsorizzazione.BMW è infatti Official Car della FITP e sostiene attivamente la diffusione die disul territoriono, accompagnando gli eventi più prestigiosi e affiancando laanche nelle attività di base. Un impegno che si rinnova ogni anno e che culminerà a maggio con l’evento più atteso della stagione sulla terra battuta del Foro Italico.