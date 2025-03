Pordenonetoday.it - Blitz in Comina per i volontari di Puliamo i quartieri: raccolti 10 kg di plastica

Leggi su Pordenonetoday.it

Questa mattina iaderenti al progetto “” si sono ritrovati alle ore 9 in viaper raccogliere i rifiuti abbandonati nella parte più a nord della città.Anche in questa occasione a darsi da fare per il decoro urbano erano presenti cittadini, Ministri