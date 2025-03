Quotidiano.net - Bitget assume talenti della blockchain e del Web3

Roma, 1 marzo 2025 –, societàe tra i principali exchange di criptovalute al mondo, annuncia il suo primo Graduate Program, un'iniziativa concepita per reclutare e sviluppare la prossima generazione die del, provenienti dalle migliori università mondiali. Nell'ambito dell'iniziativa di Responsabilità Sociale d'Impresa4Youth di, questo programma si allinea ai piani dell'azienda che mirano a promuovere la formazione, l'innovazione e la crescita a lungo termine del settore. Il Graduate Program diseleziona laureati meritevoli con un approccio globale, una passione per l'innovazione e una forte propensione a esplorare il futuro del. Il programma offre opportunità di carriera in vari campi, tra cui: operations, gestione dei prodotti, marketing, rischio e compliance, gestione dei dati e progettazione, consentendo ai partecipanti di fare esperienza pratica in uno dei settori in più rapida crescita.