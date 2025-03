Ilrestodelcarlino.it - Bimbo di 5 anni scompare: stava sciando con il padre sull’altopiano di Asiago

Vicenza, 1 marzo 2025 –assieme alin una giornata come quella di oggi in cui la visibilità non è perfetta. Intorno alle 16 – secondo una prima ricostruzione – il genitore si è fermato ma si è accorto che il piccolo non era più dietro di lui. Ha subito ripercorso gli ultimi metri della pista e, quando ha capito che delnon c’era traccia, ha attivato i soccorsi. Sono ore di grande apprensione sulle piste del Verenetta,di, nella zona della partenza del comprensorio sciistico Verena 2000 ad Enego (Vicenza). Sul posto stanno operando diverse squadre dei vigili del fuoco con l'ausilio anche di un elicottero e di alcune squadre di volontari unità cinofile e droni.