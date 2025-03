Inter-news.it - Billing: «Felice del gol. L’Inter si è difesa bene. Scudetto? Non ne parliamo»

Né vincitori né vinti nello scontro al vertice di questa sera: Napoli-Inter termina 1-1. Dopo il pareggio al Maradona Philipviene intercettato dai giornalisti di Dazn. REAZIONE – Philipprima di Napoli-Inter afferma: «Superdi aver segnato questo gol. Sono qui proprio per questo. La reazione è stata incredibile e immediata. Non è facile adattarsi, è sempre difficile ma ho una squadra straordinaria e dei compagni che mi stanno aiutando tantissimo. Sono contento di essere qua».nel post Napoli-InterPARTITA DOPO PARTITA – Philipcontinua: «L’obiettivo oggi era soprattutto non perdere il contatto cone la partita. Siamo stati in controllo, abbiamo costruito tantissime occasioni contro una squadra che si èmolto. Dobbiamo continuare così.