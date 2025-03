Spazionapoli.it - Billing da impazzire, il gol entra nella storia del Napoli: non accadeva da oltre 50 anni

Philipgrande protagonista della serata dello stadio Diego Armando Maradona, dove ilè riuscito a pareggiare in extremis contro l’Inter: il gol del danesedel club partenopeo.Un pareggio dal sapore sicuramente non banale con il, capace di strapazzare l’Inter in una sfida molto appassionato come quella vissuta questa sera allo stadio Diego Armando Maradona. Il match finisce sul risultato di 1-1, con Philipche pareggia il momentaneo vantaggio nerazzurro siglatoprima frazione di gioco da Federico Dimarco, su punizione.In generale, la prestazione è stata davvero notevole da parte della squadra di Antonio Conte, che nel post gara ha avuto modo di elogiare la prestazione della sua squadra. L’ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana ha mandato anche un messaggio a tutta la concorrenza per il Tricolore: ilc’è e il suo obiettivo è quello di dare fastidio da qui alla fine.