Liberoquotidiano.it - Billing acciuffa l'Inter nel finale: Napoli fa 1-1 e resta a un passo dalla vetta

Tanto rumore per nulla, o quasi. L'atteso scontro diretto del 'Maradona' finisce con un pareggio che non cambia la struttura della classifica (complice anche lo 0-0 dell'Atalanta contro il Venezia) ma consegna nuove certezze al, checon merito nell'riaccendendo una sfida scudetto chequanto mai aperta. La zampata al tramonto della ripresa di, l'uomo meno atteso, replica alla pennellata su punizione di Dimarco, che dopo venti minuti sembrava aver spianato la strada ai ragazzi di Simone Inzaghi. Invece i campani, anche grazie alla spinta del pubblico, hanno avuto il merito di non arrendersi e di mettere sotto costantemente nella ripresa la capolista, che ancora una volta non è riuscita a far suo uno scontro diretto, mostrando un deficit fisico e caratteriale.