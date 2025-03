Internews24.com - Billing a Dazn: «Il gol una sensazione incredibile. Scudetto? Adesso dobbiamo pensare a questa cosa»

di Redazioneha parlato adopo Napoli Inter, le dichiarazioni del centrocampista dei campaniha segnato il gol decisivo in Napoli Inter all’87esimo, rete che ha tenuto a galla i campani, le sue parole adopo il match del Maradona. I campani hanno pareggiato grazie al suo gol nel finale:GOL – «E’ stata una, sono veramente molto felice. La reazione dopo il gol è stata immediata»IMPATTO – «Mi sto adattando bene, il mister e i compagni mi stanno aiutando tantissimo. Lapiù importante oggi era non perdere contro una grande squadra come l’Inter, abbiamo difeso molto bene. La nostra mentalità ècontinuare così»TRICOLORE – «Non parliamo di, bisogna essere focalizzati solo sulla prossima partita»Buongiorno in conferenza stampa sul pareggio tra Napoli e Inter al Maradona:GOL SUBITO – «Siamo andati in svantaggio su punizione, abbiamo reagito alla grande.