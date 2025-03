Ilrestodelcarlino.it - Biglietti con il Qr code: si leggono col telefonino. “E niente aumenti”

Forlì, 1 marzo 2025 – Entrano in vigore oggi i nuovidei bus per tutte le linee, che gradualmente prenderanno il posto dei titoli di viaggio magnetici tradizionali utilizzati negli ultimi venti anni. Qual è la novità? Il Qr. Ovvero il codice fatto di quadratini bianchi e neri che si può inquadrare con il propriosmartphone. Un’innovazione dal punto di vista del trasporto pubblico locale. Nel bacino di Forlì-Cesena, dove Start Romagna trasporta oltre 18,5 milioni di passeggeri ogni anno, i nuovisaranno da domani disponibili presso il Punto Bus vicino alla stazione di Forlì e le rivendite autorizzate. ‘Urbano Forlì’ è il formato, per capirci, con validità temporale di 60 minuti a partire dalla convalida. La tariffa si mantiene di 1,30 euro per effetto di un contributo del Comune di Forlì che ha consentito di evitare un aumento.