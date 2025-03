Biblioteche quella dell’Amica geniale intitolata ad Agostino Collima che la creò

Leggi su Ildenaro.it

La biblioteca popolare circolante di Napoli, frequentata anche dal giovanissimo Domenico Starnone (per molti lo scrittore che si trincera dietro lo pseudonimo di Elena Ferrante) e resa famosa dalle pagine e dalle immagini delle scene televisive della serie L’Amica, è ora intestata al professorCollina, l’uomo che negli anni ’50 del secolo scorso la, la inventò praticamente dal nulla, investendo ingenti risorse personali per l’acquisto dei primi libri.Il docente nella saga di Ferrante e nella fiction televisiva aveva il nome del professor Ferraro e la trasposizione sul piccolo schermo ha perfettamente riportato il ruolo svolto dall’insegnante in quel rione dignitoso sconvolto dalle brutture e dalle macerie della guerra.La biblioteca era intestata ad un illustre matematico, il professor Andreoli, ma da anni tanti abitanti del Rione Luzzatti di Napoli, tanti consiglieri (con in testa Carmine Stabile), assessori e la presidente della IV Municipalità si sono impegnati per il cambio dell’intestazione.