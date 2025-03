Oasport.it - Biathlon, Mondiali Youth 2025: azzurrini senza medaglie nelle sprint

Leggi su Oasport.it

Spazio alla categoriaaigiovanilidi, in corso ad Oestersund, in Svezia:odierne non ci sonoper l’Italia, che registra il sesto posto di Nayeli Mariotti Cavagnet nella 6 km femminile e la 14ma posizione di Manuel Contoz nella 7.5 km maschile.Nella 6 km femminile si impone la norvegese Martine Skog (10/10 al tiro), con il crono di 19’07?1 ed un vantaggio di 17?5 sulla francese Louise Roguet, seconda con un errore, e di 25?8 sulla ceca Ilona Plechacova, terza con due bersagli mancati. In casa Italia arriva il sesto posto di Nayeli Mariotti Cavagnet, perfetta al poligono, con 42?3 di ritardo, mentre sono molto più staccate le altre azzurrine: 56ma Carlotta Gautero (5/10 al tiro) a 3’23?7, 57ma Gaia Gondolo (3 bersagli mancati) a 3’29?9, 63ma Denise Maestri (7/10 al poligono) a 3’44?2.