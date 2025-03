Juventusnews24.com - Biancolino (allenatore Avellino) si complimenta con la Juventus Next Gen: «Ecco come vedo i ragazzi di Brambilla», poi lo ha detto sulla disposizione tattica: «Li fermeremo così»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24dell’, ha parlato alla vigilia della sfida di domani pomeriggio al Partenio.le sue parole Raffaeledell’, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Serie C con laGen.GEN IN SALUTE – «Affrontiamo una buona squadra, diversa dall’andata. Vengono da 13 risultati utili consecutivi, con undiverso. Stanno facendo un ottimo campionato. Sono una squadra spensierata, che al tempo stesso concede».FERMARE GLI ESTERNI DELLA JUVE – «fermare i loro esterni? Ci stiamo lavorando. Con il nostro sistema ci mettono in difficoltà sugli esterni. Cercano di andare sul due contro uno. Allo stesso tempo abbiamo visto che sono una squadra che gioca tanto e spesso nelle zone centrali del campo.