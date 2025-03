Anteprima24.it - Biancolino: “Affrontiamo una squadra diversa rispetto all’andata

Tempo di lettura: 2 minuti“Giocheremo a un orario particolare, ma vale per tutti. Affronteremo una. Arrivano da tredici risultati utili consecutivi e con il ritorno in panchina di Brambilla ha ridefinito il cammino”. Parla così Raffaelealla vigilia della sfida contro la Juventus Next Gen in programma domani (ore 12:30) al Partenio-Lombardi.Servirà massima attenzione sugli esterni, il tecnico spiega: “Ci stiamo lavorando. Con il nostro sistema ci mettono in difficoltà sugli esterni. Cercano di andare sul due contro uno. Allo stesso tempo abbiamo visto che sono unache gioca tanto e spesso nelle zone centrali del campo – affermaSono unaparticolare, sta a noi cercare di chiudere le corsie e metterli in difficoltà”.