Better Man | Robbie Williams è una scimmia nel suo biopic

è una delle più grandi popstar internazionali, inMan si mette a nudo e si racconta attraverso le sembianze di una. Ilè stato distribuito nelle sale italiane il 1 gennaio 2025, da Lucky Red.Man è scritto, prodotto e diretto da Michael Gracey (The Greatest Showman, 2017) e racconta la vita della pop star britannica dai primi passi con i Take That al successo da solista senza dimenticare tuttociò che ha caratterizzato la sua bizzarra vita tra droghe e istinti suicidi.Perché inMan la popstarè unae gli altri personaggi sono interpretati da attori in carne ed ossa? La risposta è molto semplice e riconducibile ad alcune dichiarazioni che lo stesso artista ha fatto nel corso degli anni, in cui ha ammesso di essersi sentito sempre come unache si esibisce, sin da quando era un ragazzino e doveva dimostrare al padre di avere quel “it factor”.