Berti rivela: «Napoli Inter? Saranno decisivi il mio pupillo e Lautaro, sarà fondamentale una cosa»

di RedazioneNicolasi è espresso verso, le dichiarazioni dell’ex nerazzurro a La Gazzetta dello sportNicolaha detto la sua verso, le dichiarazioni dell’ex centrocampista nerazzurro sul big match del Maradona:LE PAROLE – «il mioBarella e. Mauna grande prestazione di tutta la difesa. Anche se De Vrij sta disputando un’ottima stagione, credo che giocherà Acerbi. Un leader che ha già dimostrato di sapere come fermare dei centravanti come Lukaku»’88-89 – «Il trionfo è arrivato proprio vincendo 2-1 contro Maradona e compagni. Gol pazzesco di Careca, poi un mio destro al volo deviato da Fusi (con le regole di oggi sarebbe stato mio, non un’autorete, perché la palla sarebbe finita in porta lo stesso.