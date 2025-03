Bergamonews.it - Bergamo e lavoro povero: 50mila cittadini hanno un reddito sotto i 15mila euro

. “La povertà lavorativa va affrontata con urgenza, anche in provincia di, che non è immune dall’emergenza che inizia a riguardare circa il 10 % della forzadi questo territorio”. Secondo una proiezione della Cisl di, sui dati del Caf provinciale, infatti, sono almeno 50 mila i lavoratori poveri in provincia. L’80% di questi è rappresentato da lavoratrici, per il 40% dipendenti di ditte del terziario, il 60% in età compresa tra i 20 e 50 anni, spesso nubili. Sono i risultati della ricerca condotta sulla dichiarazione dei redditi 2024 raccolta dal Caf Cisl provinciale, che ha elaborato oltre 130mila dichiarazioni, più o meno il 25% delle dichiarazioni provinciali.Sono più di 11mila le dichiarazione fiscali raccolte al Caf Cisl diinferiori ai: 9419 sono donne e 2863 uomini.