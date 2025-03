Metropolitanmagazine.it - Beppe Severgnini è in testa alla classifica dei libri più venduti della settimana

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Ladeipiùvede in. Accanto a lui Paul Murray e l’intramontabile Georges Simenon., dal tredicesimo all’undicesimo posto, fonte dailyonline.itIn tredicesima posizione “Erbe aromatiche. Il manuale illustrato di «Orto da coltivare» per seminarle, curarle e utilizzarle” di Matteo Cereda e Pietro Isolan con le illustrazioni di Giada Ungredda. Questo manuale è una guida con consigli pratici per coltivare e utilizzare le piante aromatiche per il benessere e la cucina. Al dodicesimo posto “Il lato oscuro dei social network. Come la rete ci controlla e manipola” di Serena Mazzini. In questo saggio, analizzando casi esemplari come da esempio la sovraesposizione dei piccoli Ferragnez, si analizza il sistema di manipolazione messo in atto dei social network al servizio del marketing e di loschi interessi.