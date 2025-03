Ilgiorno.it - BePink protagonista in Belgio

Oggi inva in scena la Omloop Nieuwsblad, gara internazionale per donne elite del calendario World Tour. Tra le formazioni schierate alla partenza c’è anche laImatra Bongioanni di Monza. La selezione scelta dal manager Walter Zini include Irene Cagnazzo, Andrea Casagranda, Beatrice Caudera, Vittoria Grassi, la slovacca Nora Jencusova e la tedesca Aileen Schweikart. La gara scatterà da Gand per concludersi a Ninove dopo 137 chilometri. Le stesse atlete domani parteciperanno alla Fenix Omloop van het Hageland sulla distanza di 135 chilometri da Aarschot a Tielt Winge. A rappresentare la Brianza alla due giorni belga femminile, ci sarà anche la seregnese Maria Giulia Confalonieri che guiderà la formazione della Uno X Mobility. Dan.Vig.