Benzinaio minacciato e rapinato | Mi hanno puntato un coltello

Due incappucciati armati di, giovedì mattina,ilAndrea Zacchini titolare del distributore Agip-ENI in via Panaria Ovest a Camposanto. I presunti responsabili sono poi stati fermati dopo un inseguimento, iniziato a San Giovanni in Persiceto e terminato a Bondeno, nel Ferrarese. Riavvolgendo il nastro, la figlia del, pubblicando un post sui social, ha diffuso la notizia mettendo in guardia i cittadini: "Due persone – scrive Martina Zacchini –, presumibilmente di origine straniera,effettuato una rapina a mano armata presso il distributore Eni di mio padre". Poi ha indicato il modello dell’auto usata dai malviventi, una Peugeout 3008 nera. "È già stata fatta la denuncia ma fate attenzione. Dopo il furto, sono stati comunque avvistati girare ancora a Camposanto" ha puntualizzato.