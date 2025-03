Anteprima24.it - Benevento, droga e cellulari in carcere: denunciati 4 detenuti

Tempo di lettura: < 1 minutoDieci smartphone e dieci dosi disequestrate, e quattroall’ autorita? giudiziaria: è il bilancio di un’operazione della polizia penitenziaria neldia cui hanno partecipato il personale in servizio nella casa circondariale, il personale dei nuclei traduzione e piantonamenti della Regione Campania e il gruppo regionale cinofili.“Complimenti per la brillante operazione”, commentano il presidente dell’Uspp Giuseppe Moretti e il segretario regionale della Campania Ciro Auricchio. “In Campania la polizia penitenziaria si sta distinguendo nella lotta contro l’uso illegale die lo spaccio e il consumo dinelle carceri, confermandosi un pilastro per il mantenimento della sicurezza e della legalita?”.Ma, secondo l’Uspp, affinchè l’azione di contrasto possa essere più efficace, è necessario dotare gli agenti di strumenti tecnologicamente avanzati “per schermare le sezioni detentive con i jammer, gli inibitori di segnale, in grado di evitare che gli affiliati alla criminalità organizzata possano tenersi in contatto con l’esterno e organizzare i propri affari illeciti anche da reclusi”.