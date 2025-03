Lanazione.it - Beko, un abbraccio rap. Zatarra e la sua ’299’ davanti ai cancelli dello stabilimento

Leggi su Lanazione.it

L’incertezza meteorologica di ieri non ha fermato l’esibizione diall’ingresso. Il rapper senese ha cantato ‘299’, il pezzo scritto in onore e in solidarietà dei lavoratori di Viale Toselli, che all’incertezza sono abituati, e hanno cantato volentieri anche sotto la pioggia. "L’articolo 4 non è un numero è un fatto. Il lavoro è un diritto, non accetto nessun altro tipo di contratto. Dalla parte della gente a cui hanno sottratto un futuro sicuro senza alcun tipo di patto. La questione non è sputare sul piatto dove hai potuto mangiare ma è rifiutare ogni baratto, artefatto, ogni ricatto". dicenella sua canzone. Il rapper, fra una canzone e l’altra, ha raccontato la propria storia, in cui la musica è ciò che passa fra la malattia e il suo superamento, e l’arte è strumento di resilienza.