Corrieretoscano.it - Beccati con 35 grammi di cocaina e 2 panetti di hashish, arrestata coppia di ventenni

Leggi su Corrieretoscano.it

LIVORNO – Cecina,con 35di, 2die 1200 euro di banconote di piccolo taglio.I giovani, un ragazzo e una ragazza sui 20 anni residenti a Livorno e già noti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.L’azione si è svolta durante i controlli notturni nel centro cittadino, dove i carabineiri erano impegnati anche per verificare alcune segnalazioni arrivate dalla cittadinanza in merito e movimenti sospetti di soggetti impegnati in rapidi incontri con avventori apparentemente di passaggio.Gli agenti hanno bloccato i due che, in esito al controllo, scaturito anche dal loro atteggiamento circospetto alla loro vista, sono stati colti in possesso di ben 35di, 3diper un totale di 250complessivi e 1200 euro in banconote di piccolo taglio, verosimilmente provento dell’attività illecita.