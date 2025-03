Comingsoon.it - Beautiful Anticipazioni Americane: Daphne all'attacco. Carter crollerà!

Leggi su Comingsoon.it

Ledici rivelano cheRose è passata all'ed è pronta a far capitolare. La ragazza ha già trovato un modo per riuscirci e non si lascerà fermare da nessuno. Scopriamo insieme cosa sta succedendo nelle puntate della Soap, presto in arrivo su Canale5.