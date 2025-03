Screenworld.it - Beast Games: il reality è stato un successo per Amazon, ma il creatore ha perso milioni (una cifra incalcolabile)

Leggi su Screenworld.it

è unshow distribuito suPrime Video che ha riscosso un grandealla sua uscita, a cadenza settimanale. Il programma prevedeva una serie di giochi, prevalentemente psicologici, che ben mille concorrenti dovevano affrontare per ottenere il più alto montepremi nella storia di questi programmi: 5di dollari. Purtroppo, pur essendounper Prime, non lo èper il suo, Mr, che hadecine didi dollari.Non è una sorpresa per chi ha visto lo show al completo. Più volte durante la competizione sono stati offertidi dollari per corrompere i giocatori e far affrontare loro le sfide con modalità sempre più folli. E tutto a spese del giovane milionario. Durante un’intervista rilasciata sul canale YouTube The Diary of a CEO, Jimmyha parlato di non poter dichiarare quanto abbia speso complessivamente, ma che hapiù di 100di dollari.