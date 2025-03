Lanazione.it - ’Be my Voice-La Via Crucis di Claudia Salvadori’ al Museo Diocesano

Una Viasorprendente che legge la cronaca del mondo attraverso le lenti della spiritualità. Massa ospita una delle mostre più importanti a livello nazionale, con recentemente è stata esposta per oltre due mesi alIl Correggio e la cui ricerca è stata valutata dalle istituzioni un esempio per le giovani generazioni e per la divulgazione di un messaggio di speranza. Stiamo parlando del maestroSalvadori che è stata scelta per esporre aldi Massa nell’ambito del progetto culturaleche accompagna l’anno del Giubileo 2025 ’Pellegrini di Speranza’. La mostra personale è ’Be my-La Viadied è visitabile fino al 25 marzo. Il corpus di opere prevede quattordici stazioni che costituiscono un percorso di profonda meditazione fra la struttura narrativa della Viae i contenuti che favoriscono la consapevolezza dei drammi del nostro tempo.