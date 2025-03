Ilnapolista.it - Bastoni: «Dovremo essere compatti, sappiamo che il loro punto di forza è l’intesa tra Di Lorenzo e Politano»

Leggi su Ilnapolista.it

Alessandroè intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre-partita di Napoli-Inter, per commentare quella che sarà la gara al Maradona. Le due squadre scenderanno in campo tra meno di mezz’ora e si tratterà di una vera e propria partita scudetto, come ammesso dallo stesso Conte e da Simone Inzaghi (i due hanno parlato di partita importante ma non decisiva, come si suol dire ndr).: «quanto sono bravi sulla destra con Di»Di seguito quanto dichiarato ai microfoni dell’emittente:«Siamo in un ambiente caldo, viviamo per queste partite e non vediamo l’ora. Negli scontri diretti c’è mancata sempre continuità e anche stasera proveremo apiù costanti.che uno deipunti diè questa intesa che hanno Di, quindi dobbiamo tenere compattezza e distanze tra i reparti.