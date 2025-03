Internews24.com - Bastoni a Inter Tv: «Sarà una gara equilibrata! Dal Napoli ci aspettiamo questo…»

Leggi su Internews24.com

di RedazioneTv: «una! Dalciquesto.» Le parole del difensore nerazzurroCosi Alessandronel pre partita diai microfoni diTv:SUL MATCH- «Sicuramenteuna partita molto. Nei big match quest’anno non siamo riusciti a fare la differenza quindi credo sia arrivato il momento giusto per farlo»COME DOVRA’ LAVORARE LA DIFESA– «Come dico sempre sia la fase difensiva che quella offensiva va fatta di squadra. Siamo molto carichi e determinati.importante, non decisiva. Ma quello che ci è mancato quest’anno nei big match è stata la costanza nei novanta minuti ed è quello che andremo a ricercare stasera»COSA VI ASPETTATE DAL- «Sì, abbiamo visto in questi mesi in generale un cambio di atteggiamento deled è questo che cistasera.