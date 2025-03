Internews24.com - Bastoni a Dazn: «Nei big match di quest’anno c’è mancata una cosa, vi spiego cosa dovremo fare per arginare Di Lorenzo e Politano»

di RedazioneIl difensore dell’Inter, Alessandro, ha voluto dire la sua poco prima del calcio d’inizio delcontro il Napoli in campionatoIntervenuto ai microfoni dinel corso del prepartita di Napoli Inter, il difensore nerazzurro Alessandroha presentato così la supersfida del 27° turno del campionato di Serie A.DIFFICOLTA’ NEGLI SCONTRI DIRETTI, COMEA DECIDERE LA PARTITA DI OGGI? – «Siamo in un ambiente molto caldo, non vediamo l’ora di scendere in campo. Viviamo per queste partite. Penso che lache c’ènei bigprecedenti sia stata la continuità nell’arco dei 90 minuti perché anche a Torino abbiamo fatto un grande primo tempo, poi nel secondo abbiamo avuto qualche difficoltà in più. Quello che proveremo a portare in campo stasera sarà la costanza».