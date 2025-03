Sport.quotidiano.net - Basket serie d. Despar 4 Torri in casa con la Vis Persiceto

Dopo tre settimane dall’ultima gara ufficiale, è tempo di ritornare sul parquet per ladi coach Dalpozzo. Al termine di una regular season dominata, i granata faranno il loro esordio nella fase promozione di campionato oggi al Pala Aeffe, con palla a due alle 19. Ospiti di serata i bolognesi della Vis, qualificati come terzi nel girone A grazie alle tredici vittorie conquistate, tra cui la penultima contro la seconda della classe, Modena. Sul fronte giovanili, vince e convince l’U17 Gold dei coach Dalpozzo e Brunelli al Pala Aeffe contro Granarolo. Gli ospiti rimango aggrappati al match fino al momento della zona argentana, che permette ai biancoblu di piazzare il 48-33 dell’intervallo. Il consistente vantaggio consente alla Cestistica di controllare la seconda metà di gara, per l’88-61 conclusivo.