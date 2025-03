Sport.quotidiano.net - Basket serie B, il coach alla vigilia del match con Gardone. Benedetto: "Adamant, voglio la nona vittoria consecutiva»

del terzo impegno dei Play-In Gold per l’di, in campo domani pomeriggio (ore 18)Bondi Arena contro lase. Ancora dubbi sulle condizioni fisiche di alcuni giocatori, su tutti Chessari e Dioli, che saranno valutati finoa due: non ci sarà certamente Bbio, che continua il percorso di recupero dall’infortunio al collaterale mediale. "Sappiamo di affrontare tutte partite difficili essendo nella seconda fase – l’analisi del tecnico biancazzurro –, lase è una squadra che conosciamo in alcuni elementi, avendoli incontrati tante volte lo scorso anno. Hanno un bravo allenatore, noi dobbiamo cercare di dar seguito al nostro cammino e centrare la, che darebbe al gruppo ulteriore fiducia. Questo girone non ti fa riposare mai, affronteremo altre partite complicate e mettere in cascina altri due punti, giocando in casa davanti al nostro pubblico, diventa fondamentale.