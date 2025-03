Basket Serie A | Tortona sorprende Trento Reggio Emilia strapazza Sassari

Leggi su Sportface.it

rovina la festa ae ritrova la vittoria dopo quattro sconfitte di fila, mentreriparte al meglio battendo nettamente. Sono questi i due verdetti emersi dagli anticipi della 20^ giornata diA 2024/2025 di, turno che vede il ritorno del massimo campionato italiano di pallacanestro dopo l’interruzione dovuta alla Coppa Italia e alla sosta per le Nazionali.A proposito di Coppa, la Dolomiti Energia, fresca vincitrice, si fare davanti ai propri tifosi e potrebbe ora perdere la testa della classifica., infatti, trascinata dai 35 punti di un Gorham incontenibile, trova due punti in rimonta importantissimi per mantenere la zona playoff., invece, incappa nella sesta sconfitta nelle ultime sette partite, e deve ora cominciare davvero a guardarsi alle spalle.