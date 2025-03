Sport.quotidiano.net - Basket, orari e dove vedere le gare del 20° turno di Serie A

Bologna, 28 febbraio 2025 – Dopo una pausa di ben tre settimane dedicata alle Final Eight di Torino e agli impegni delle varie nazionali, il campionato diA diè pronto a ripartire. Ad inaugurare la ventesima giornata di regular season – la quinta del girone di ritorno – saranno ben due anticipi in programma sabato 1 marzo: si partirà alle ore 20 (la partita sarà trasmessa in diretta e in streaming su DAZN ed Eurosport 2) con la sfida della “Il T Quotidiano Arena”, che vedrà opposta la Dolomiti Energia Trento – reduce e galvanizzata dal primo, storico trionfo in Coppa Italia – e la Bertram Derthona Tortona, la quale punterà a spezzare una striscia negativa di tre sconfitte di fila in campionato. Il sabato di anticipi si chiuderà poi con la sfida tra la Unahotels Reggio Emilia e la Dinamo Banco di Sardegna Sassari, le quali si sfideranno alle 20.