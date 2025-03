Oasport.it - Basket femminile: volate per Derthona e Brixia negli anticipi di Serie A1

In archivio glidella 18a giornata diA1 2024-2025, con un paio di partite risolte in volata di cui è giuso rimarcare le emozioni fino al termine delle stesse, con vittorie dell’Autospede del.AUTOSPED G BCC-ALAMA SAN MARTINO DI LUPARI 69-66Successo importante per il club bianconero, che va a -2 da Campobasso per la terza posizione in classifica. Prime fasi equilibrate, con Zahui a dominare per ile punti molto distribuiti per San Martino: 16-14 dopo 10?. Fuga che arriva, per le padrone di casa, sotto l’impulso di una fiammata di Penna nei primi 2? al rientro sul parquet, poi D’Alie (quasi tripla doppia per lei) e Guarise riportano sotto le ospiti, che pareggiano a quota 29. Penna e Leonardi fiammeggiano da tre, all’intervallo è 39-30.