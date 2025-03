.com - Basket B nazionale / Fabriano – Chieti non si gioca, gli abruzzesi rinunciano

Situazione già annunciata alcune settimane fa, ora confermata! Un altro campionato falsato ed esclusione definitiva delessendo la seconda rinuncia, 1 marzo 2025 – La partita Ristoproprevista per domani domenica 2 marzo a Cerreto contronon si svolgerà per la rinuncia della squadra ospite.Come si ricorderà ad inizio febbraio la societàaveva annunciato la decisione di rinunciare alla partecipazione al campionato poi dopo il pagamento della rata FIP e tre punti di penalità. A distanza di un mese la situazione è ritornata a galla e la rinuncia.Essendo la seconda rinuncia in stagione l’esclusione deldiventa definitiva.©riproduzione riservataL'articolonon si, gliproviene da Lo sport della Vallesina.