Sport.quotidiano.net - Basket A2 femminile. Vigarano firma Nicora e oggi riceve Bolzano

Leggi su Sport.quotidiano.net

Pallacanestroè lieta di annunciare di averto Svevafino al termine dell’attuale stagione sportiva. Ala nativa di Casale Monferrato, classe 2004, 184 centimetri, la neo biancorossa ha iniziato nella “sua” Casale Monferrato la propria carriera, fino al primo anno di Under 19, quando è arrivata la chiamata di Moncalieri, che le ha permesso di approdare alle fasi interregionali giovanili e al debutto nei campionati di Serie A1 e A2.alle 18.30, la Pallacanestrodel coach Carlo Grilli tornerà al Palaper ospitare l’AlperiaClubdel coach Romano, compagine attestata al nono posto della graduatoria. La società ha compiuto sforzi davvero importanti per consegnare allo staff tecnico il miglior roster possibile, che dovrà giocarsi tutte le chance per centrare l’obiettivo della salvezza.