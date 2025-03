Tvplay.it - Barella via per 70 milioni più bonus, lo aspetta un altro Big della Nazionale

Un top club non molla la presa su Nicolò. Serve un’offerta monstre per strapparlo all’Inter con cui è legato da un contratto fino al 2029E’ un simbolo dell’ultimo decennio. Con l’Inter ha vinto due Scudetti, due Coppa Italia e tre Supercoppe, disputando anche due finali europee, entrambe perse in Champions e Europa League contro Liverpool e Siviglia. Non si è fatta mancare nulla nei suoi sette anni in nerazzurro, Nicolòvia per 70più, lounBig– Interlive.it (Foto LaPresse)Un legame solidissimo quello del centrocampista con l’Inter, ulteriormente consolidato da un rinnovo di contratto fino al 2029 con ritocco al precedente ingaggio. Inevitabilmente però, come tutti i grandi giocatori, ancheè nel mirino di alcuni top club che potrebbero permettergli di compiere un’esperienza di grande livello all’estero.