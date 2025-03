Internews24.com - Barella e lo scontro con McTominay: cosa c’è da sapere sul duello a centrocampo

di Redazionecontroin Napoli Inter: tutto suldel Maradonalancia la sfida a, il centrocampista dell‘Inter contro lo scozzese del Napoli. La Gazzetta dello sport si sofferma sulla sfida tra i due giganti:FISICO – «In quei 21 centimetri di differenza, in fondo, c’è tutta la distanza tra i due mondi che oggi si affannano per lo scudetto: i 193 disono un concentrato di potenza al servizio di un’idea, quella verticale e muscolare del Napoli contiano; i 172 dicontengono invece la dinamo dell’Inter di Simone Inzaghi, consacrata al palleggio in velocità. I padroni di casa sono, o almeno erano, fisici e spavaldi quanto Scott, che ha la struttura di un antico cavaliere scozzese in difesa del regno; i campioni in carica in arrivo al Maradona restano invece più manovrieri e imprevedibili».