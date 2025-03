Agi.it - Barcolana special edition. Il grande ritorno a Trieste della Vespucci

AGI - È il più gradito dei ritorni a casa quello di Nave Amerigo, lo storico veliero e nave scuolaMarina Militare, Ambasciatore del Made in Italy nel mondo, che torna dal suo Tour mondiale e inizia dail "Tour Mediterraneo" che toccherà 17 città per concludersi a Genova il 10 giugno, giornataMarina Militare. Febbrile l'attesa in città, e trionfale l'accoglienza preparata: alla presenza di autorità civili e militari, Navesaà accolta da una '', dal sorvolo delle Frecce Tricolori a curaPattuglia acrobatica nazionale dell'Aeronautica Militare e dallo spettacolare volo dei paracadutisti del Gruppo operativo incursoriMarina Militare. Ad attendere in porto la- tra le quasi mille unità- anche le 10 imbarcazioni del "Marina Militare Nastro Rosa Tour", il Giro d'Italia in barca a vela.