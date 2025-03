Ilgiorno.it - Banda del botto ancora in azione nella Bergamasca, fatto saltare uno sportello bancomat a Nembro

(Bergamo), 1 marzo 2025 – Nuovo colpo delladel. Stavolta,notte tra venerdì 28 febbraio e sabato 1 marzo, nel mirino dei malviventi è finito ildella filiale della Banca Popolare di Sondrio, in piazza Umberto I, a. Lahala vetrina e ile un forte boato ha svegliato gli abitanti della zona. Da chiarire in quanti siano entrati ine cosa siano riusciti a portare via. La zona è stata transennata e sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per le indagini del caso. È ormai il nono caso dall’inizio dell’anno in provincia, dopo i primi quattro episodi (due andati a segno e altrettanti no) registrati tra il 5 e il 6 gennaio a Torre Boldone, Bagnatica, Suisio, Urgnano, mentrenotte tra il 9 e il 10 gennaio era statoildella filiale di Calusco d’Adda e,notte tra il 21 e 22 gennaio, a Bonate Sopra.