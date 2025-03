Bergamonews.it - Banda del botto, altro colpo a Nembro: assalto al bancomat da 20mila euro

. Il modus operandi è ormai noto e collaudato: un’auto-ariete utilizzata per creare un varco, un ordigno esplosivo artigianale per far saltare lo sportelloe la fuga a tutta velocità sfruttando il favore delle tenebre.Ladeltorna a colpire in provincia di Bergamo, questa volta a, dove nella notte tra venerdì 28 febbraio e sabato 1 marzo è stata presa di mira la filiale della Banca Popolare di Sondrio di piazza Umberto I. Decimoin due mesi, il primo dopo il vertice convocato ad hoc lo scorso 12 febbraio in Prefettura.L’allarme è scattato attorno alle 3.30, con un gran boato che ha fatto sobbalzare i residenti: in azione un gruppetto di 3/4 persone, con il volto travisato e tutte ben preparate ad assolvere un ruolo specifico. La vettura è stata lanciata a velocità sostenuta contro la vetrina della filiale, poi divelta, e con la cosiddetta “tecnica della marmotta” è stato inserito l’esplosivo necessario a liberare il denaro contante dalla cassa in modo, secondo i ben informati, da aggirare il dispositivo di difesa a inchiostro e preservarne quindi l’integrità.