Banana Joe | tutto quello che c’è da sapere sul film

Joe: trama, cast e streaming delsu Rete 4Questa sera, sabato 1 marzo 2025, alle ore 21,20 su Rete 4 va in ondaJoe,del 1982 è diretta da Steno (pseudonimo di Stefano Vanzina), con protagonista Bud Spencer. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.TramaL’azione si svolge ad Amantido in una non precisata Repubblica sud-americana, doveJoe svolge il suo commercio di banane che scambia con altri prodotti per i suoi protetti, gli indigeni del villaggio. Un giorno arriva un boss della malavita che vorrebbe impianare una industria – colonizzazzione di Amantido. Joe, che non ha licenza di commercio, si scontra con gli uffici burocratici della regione, è costretto a fare il servizio militare e finisce anche in carcere. Masi aggiusterà e il nerboruto Joe ritornerà tra i suoi e riprenderà il suo commercio dopo aver sbaragliato, è inutile dirlo, tutta la ghenga che gli si opponeva.