Ilfattoquotidiano.it - Bambino di 5 anni scomparso mentre sciava col padre sull’altopiano di Asiago: ricerche in corso

Undi 5stava sciando con il. È successo nel comprensorio sciistico Verena 2000 ad Enego,di, in provincia di Vicenza. A denunciare la scomparsa è stato proprio il, che ha dato l’allarme e ha raccontato di essersi accorto che il figlio non lo stava più seguendo. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco che stanno cercando il piccolo anche con l’aiuto di un elicottero e di alcune squadre di volontari unità cinofile e droni.Secondo una prima ricostruzione, la scomparsa è avvenuta intorno alle ore 16: ilsi è fermato nella zona del Verenetta, che si trova proprio alla partenza delle piste,il figlio avrebbe proseguito la discesa, finendo per sparire. Tutti si stanno mobilitando per cercare il: sarebbe cruciale trovarlo prima del calare dell’oscurità.