Ilrestodelcarlino.it - Bambini con disabilità, le risorse del territorio. Un progetto per sostenere i genitori caregiver

Al via il Punto d’ascolto ‘L’Approdo’. Si tratta di unfinalizzato a realizzare ‘la mappa dei bisogni e ledel’, promosso dall’associazione Le Passeggiate di Agata con il contributo dell’assessorato alle politiche sociosanitarie del Comune. Alla presentazione sono intervenuti l’assessore alle politiche sociosanitarie del Comune Cristina Coletti, la presidente dell’associazione ‘Le Passeggiate di Agata’ Anna Baldoni, la coordinatrice dele counselor referente del Punto di ascolto e orientamento Eleonora Boarini, Paola Bastianoni di Unife, la referente ‘’ per il comitato ferrarese areaSilvia Cavicchi e la direttrice di Uonpia - unità operativa neuropsichiatria per l’infanzia e adolescenza Usl di Ferrara Franca Emanuelli. "Il Punto di ascolto e orientamento – ha spiega l’assessore – fulcro di una progettualità che ha ottenuto 13.