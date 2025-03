Romatoday.it - Bambini abusati e ripresi a fare sesso con adulti e animali, i video anche in diretta streaming. Tre arresti a Roma

Leggi su Romatoday.it

Chat pedopornografiche su 'Viber' frequentate da persone che avevano nickname come 'niño con animales' e 'niño primeros da zero a sei anni'. Una indagine fatta attraverso un'attività sotto copertura ha consentito alla polizia postale di individuare diversi gruppi di uomini che, in tutta Italia.