Notizie.com - Bagnaia-Marquez, annuncio bomba: Mondiale di MotoGP già in salita!

A pochi giorni dal via delpiù atteso degli ultimi anni, il centauro piemontese svela le sue sensazioni: la battaglia sarà durissimaCi siamo. Dopo il rituale della presentazione delle nuove moto, delle conferenze stampa d’ordinanza, dei pronostici degli addetti ai lavori e di qualche sorpresa che sicuramente, almeno per la prima gara, toglie dalla contesa niente di meno che il campione del mondo in carica, è pronto a partire il2025. Quello che, a detta di tutti, vivrà della nuova rivalità tutta targata Ducati tra Peccoe Marcdigià in! (Ansa Foto) – Notizie.comIl centauro piemontese, a cui nel 2024 è sfuggito il titolo piloti a causa di troppe gare con uno ‘zero’ in classifica, e che ha perso lo scettro nonostante ben 11 vittorie nel corso dell’anno, non avrà più Enea Bastianini al suo fianco nel box Factory.