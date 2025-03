Ilgiorno.it - Baff – Ba Film Festival 2025 torna a Busto Arsizio, la nuova edizione si apre con il regista David Cronenberg

Leggi su Ilgiorno.it

(Varese), 1 marzosi prepara ad accogliere l’numero XXIII del- BAche si terrà dal 29 marzo al 5 aprilecon otto giorni di proiezioni, incontri ed eventi. Ad aprire il, ilche presenterà, in anteprima italiana, il suo ultimo‘The Shrouds’ (Segreti sepolti), in uscita nelle sale il 3 aprile, distribuito da Europictures in collaborazione con Adler Enterteinment. L’anteprima delsarà preceduta nel pomeriggio di sabato 29 marzo da una masterclass tenuta dal direttore artistico delGiulio Sangiorgio che si svolgerà presso l’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni di. A dialogare condal palco del Teatro Manzoni, durante la serata inaugurale, il critico cinematografico Gianni Canova autore di un noto saggio sull’opera delcanadese dal titolo(Il Castoro 1993).