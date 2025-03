Bergamonews.it - Azione: “Scendiamo in piazza per l’Ucraina e per l’Europa”

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. L’appuntamento è per domenica 2 marzo, alle 17,ha organizzato una manifestinMatteotti “per ribadire il nostro sostegno al popolo ucraino, alla libertà e ai valori europeisti. È ora di dire basta”.“Quello a cui abbiamo assistito ieri è stato uno spettacolo indegno e senza precedenti. L’aggressione verbale del presidente statunitense Donald Trump e del suo vice, J.D. Vance, nei confronti di Volodymyr Zelensky nello Studio Ovale non è stata solo una grave mancanza di rispetto, ma un vero e proprio atto di bullismo politico contro un leader che da tre anni guida con coraggio il suo popolo nella difesa della libertà contro un dittatore. Non possiamo rimanere in silenzio. Dobbiamo scegliere da che parte stare: sottometterci agli autocrati e agli oligarchi o lottare per la nostra indipendenza e costruire un’Europa più forte e unita.