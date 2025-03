Lanazione.it - Azienda Usl Umbria1, Emanuele Ciotti nominato nuovo direttore generale

ildell’Uslche prende il posto così di Nicola Nardella che si era dimesso un paio di settimane fa.è statodalla Giunta regionale ieri e inizierà il suo incarico dal prossimo 15 marzo: 44 anni, laureato in medicina e chirurgia con specializzazione in igiene e medicina preventiva all’università di Bologna, negli ultimi sette mesi ha ricoperto il ruolo disanitario dell’ospedaliero universitaria Città della salute e della scienza di Torino e in precedenzasanitario dell’unità sanitaria locale di Ferrara. In precedenza, ha rivestito anche il ruolo didel dipartimento cure primarie alla Ausl di Ferrara e disanitario del distretto centro-nord e del distretto pianura est, sempre nella medesima Ausl.