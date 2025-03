Anteprima24.it - Avellino-Juventus Next Gen, i convocati: cinque gli assenti

Tempo di lettura: < 1 minutoPaolo Frascatore salterà ancheGen. Il terzino è alle prese con una distrazione al soleo della gamba sinistra. Assente anche Claudio Manzi che dopo aver accusato un fastidio in allenamento è stato sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione al retto femorale destro. Non ci sarà nemmeno Alessio Tribuzzi che, dopo le due giornate di squalifica deve fare i conti con la lesione muscolare del retto femorale destro. Il cerchio degli indisponibili si chiude con Campanile alle prese con un risentimento al polpaccio.In vista del match traGen, valido per la ventinovesima giornata del campionato di serie C Now, mister Raffaele Biancolino ha diramato la seguente lista di:Portieri: 1 Iannarilli, 22 Guarnieri, 77 Marson;Difensori: 2 Todisco, 5 Rigione, 23 Cagnano, 26 Cionek, 29 Cancellotti, 56 Enrici;Centrocampisti: 4 De Cristofaro, 6 Palmiero, 8 Rocca, 20 Palumbo, 21 Armellino, 24 Sounas, 51 Arzillo, 55 Mutanda;Attaccanti: 7 D’Ausilio, 9 Patierno, 10 Russo, 32 Lescano, 35 Zuberek, 91 Panico.